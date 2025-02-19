(Kamalı Haber) - Girne’de bir iş insanının davalarını kapatıp teminat değişikliğinde yardımcı olacağını belirterek bir milyon Euro rüşvet talep eden ve şikayet üzerine tutuklanan Doğan Alas bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mali Şube’de görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, Doğan Alas’ın ‘Ağır bir suç işlemek için gizli ittifak’, ‘Adaletin tecellisini engellemek’ ve ‘Sahtekarlıkla para temini’ suçlamaları ile mahkemeye çıkarıldığını söyledi. Polis zanlının methalder olduğu suç konusunun; 13 Mart 2024 tarihinde Girne’de meydana gelen “1 milyon euro karşılığı, teminata bağlı dava dosyalarının kapatılacağı teklifi” ile ilgili yürütülen soruşturma olduğunu, zanlının bu soruşturma kapsamında alınan ifadeler doğrultusunda, olayla bağlantılı olabileceği şüphesiyle tutuklandığını belirtti. Polis zanlı ile ilgili yapılan tahkikatta, “1 milyon euro karşılığında dava dosyalarının kapatılması” teklif edilen aynı kişiye 2 Temmuz 2024’de gittiğini ve aynı davalarıyla ilgili aynı vaatlerle olarak 200 bin dolar istediğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının 11.02.2025 tarihinde tespit edilerek konuyla ilgili kendisinden izahat istendiğini, zanlının da bu görüşmeleri tamamen iyi niyetle ve yardımcı olmak maksadıyla yaptığını söylediğini aktardı. Zanlının tutuklanarak 12 Şubat'ta Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldığını ve hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını ve 14 Şubat 2025 tarihinde de yine Mahkemeye çıkarılarak 5 gün daha ek tutukluluk emri alındığını hatırlatan Polis, bu süre zarfında da zanlıyla ilgili 12 ifadenin temin edildiğini kaydetti. Alınan ifadelerde, zanlının benzer 9 meseleyle daha ilgisi olduğunun tespit edildiğini belirten Polis, zanlının bir kişiye daha “3-5 milyon civarı, ne verebilirsen” diyerek para talebinde bulunduğunun tespit edildiğini aktardı. Bu konuda verilen ifadenin yeni bir ifade olduğunu, bunun teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyleyen Polis, meseleyle bağlantısı tespit ettikleri kime ait olduğu bilinmeyen 10-12 telefon numarası belirlediklerini kaydetti. Bu telefon hatlarının kime ait olduğu ile ilgili tahkikat yürütülmesi gerektiğini belirten Polis, mesele ile ilgili olarak tespit edilen 10-12 kişinin de polise davet edilerek ifadelerine başvurulacağını söyledi. Polis, mesele ile ilgili ifade vermek isteyen ve yurt dışından gelecek olan kişilerin de olduğunu belirtti. Ayrıca, zanlının telefonunun emare olarak alındığını ancak zanlının telefonun şifresini söylememesi nedeniyle henüz inceleme yapılamadığını, şifrenin kırılabilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Polis, zanlının yapılan tahkikata etki etme olasılığı olduğunu ve tahkikatın salimen yürütülmesinin sağlanması için 5 gün süreyle tutukluluk talep etti. Bu sırada zanlı parmak kaldırarak söz istedi ancak Yargıç uyarı yaparak avukatının konuşacağını söyledi. Ayrıca zanlı, hakkında yapılan suçlamalara söz verilmediği halde cevap vermeye ve bazı mimikler yapmaya başlayınca, Yargıç tarafından Mahkemeye saygılı olması için son kez uyarıldı.

Mahkemede söz alan savunma avukatı Tekin Söylemez, meselenin tahkikat polisi Yahya Suiçmez’e, “Zanlıyı ilk olarak hangi mesele ile ilgili olarak tutukladınız?” diye sordu.

Polis , zanlının , ilk önce “1 milyon euro karşılığı davaların kapatılması teklifi” hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tespit edildiğini ancak aynı müştekiye bizzat zanlının 200 bin dolar talep ederek aynı vaatte bulunmasından dolayı tutuklandığını belirtti. Söylemez, “1 milyon euro” olarak anılan davayla ilgili olarak tutuklanan Veysel şanlı'dan alas' ın ne zaman tanıştıklarına dair bilgi alıp alınmadığını sordu, Suiçmez iki zanlının Haziran 2024’de tanıştığını söyledi. Avukat Söylemez, “1 milyon euro teklif mart ayında yapıldığına göre; bu olaydan 3 ay sonra tanıştılar. Yani zaten ikisinin bir tanışıklığı yoktu ama ortak tanıdıkları vardı ve bu yüzden mi böyle bir ihtimal görüyorsunuz?” diye sordu. Polis şu cevabı verdi; “1 milyonluk teklifle ilgili olarak şüpheli konumunda olan şanlı'nin zanlıya gönderdiği bir mesajda, bu meseleyi ona devrettiğini tespit ettik” dedi.

Savunma Avukatı, 5 günlük tutukluluk süresine itiraz etmeyeceklerini çünkü müvekkilinin suçsuz olduğunun kanıtlanması için polisin bu tahkikatı bitirmesine imkan tanımak gerektiğini belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlının 5 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.