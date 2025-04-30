(Kamalı Haber) - Çatalköy'de meydana gelen "ev açma, ikametgahtan sirkat ve mülke tecavüz" suçlarından tutuklanan Adem Kaya yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Levent Ekren mahkemeye olguları aktardı. Polis, Şubat-2025 24.04.2025 tarihleri arasında Alsancak'ta sakin zanlının Çatalköy'de sakin T.Ş’ye ait ikametgahın kuzeye bakan alüminyumdan mamul giriş kapısını, daha önceden tasarrufunda bulundurduğu ikametgaha ait anahtar ile birçok kez açarak içeriye giriş yaptıktan sonra, yatak odasında çekmeceli dolap içerisinde muhafaza edilen tümü altın olan 1 adet Firuze Kolye ve zinciri, 1 adet kelebek kolye, 1 adet ucunda oval başlık bulunan zincir, 1 adet Turna isimli kolye. I adet Ay ve Yıldız kolye ucu, 1 adet ayakkabı uçlu kolye, 1 adet beş kalpli kolye. I adet yonca kolye, bir adet yonca çift küpe, bir adet yonca yüzük, bir adet pırlanta yüzük, bir adet boncuklu yüzük, bir adet taş yüzük, bir adet Turna isimli bileklik zinciri, bir adet oval küpe, üç adet çocuk küpesi, 2 adet 1 gram altın ve 1 adet swaroski bilekliği sirkat ederek aynı yerden çıkış yaptığını söyledi. Polis, zanlının 24 Nisan’da Girne’de tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının aynı gün gönüllü bir ifade vererek konu ikametgaha birçok kez farklı tarihlerde girdiğini ve altınları sirkat ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının kalmakta olduğu Alsancak’taki adresinde yapılan arama neticesinde konu ikametgahta mesele ile ilgili kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini iade etti. Zanlının 25 Nisan’da mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, 3 günde zanlının tasarrufunda tespit edilen cep telefonunun PGM Data inceleme şubesine gerekli araştırılmanın yapılabilmesi maksadıyla teslim edildiğini açıkladı. Polis, yine zanlının tasarrufunda tespit edilen cep telefonu içerisindeki çağrı hattının son iki ay içerisinde sinyal verdiği bölgelerin tespitinin yapılabilmesi amacıyla telefon şirketine gerekli raporun hazırlanması hususunda yazı yazıldığını ifade etti. Polis memuru, 8 farklı kuyumcudan soruşturma yapıldığını ve henüz sadece 2 çift küpenin tespit edildiğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 2 gün ispat-vücut yapmasına, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına 1 kefilin 1 milyon TL kefalet senedi ve zanlının şahsen 1 milyon TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.