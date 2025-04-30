(Kamalı Haber) - Lefkoşa Çağlayan bölgesindeki evinde uyuşturucu bulunarak tutuklanan zanlı Ümit Ertuğrul yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Pınardan olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 19 Nisan 2025 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Çağlayan Lefkoşa’da, aynı yerde sakin zanlı Ümit Ertuğrul’un ikametgahına mahkemeden temin edilen arama emri gereği yapılan aramada ikametgahın mutfak kısmındaki buzluğun altında 988 miligram ve yine ikametgahın ön kısmında park halinde bulunan ve kullanımındaki BMW marka aracın sol yolcu koltuğu arkasındaki cep içerisinde 760 miligram Hint Keneviri ve 1 adet öğütücü bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, 3 kez mahkemeye çıkarılarak 9 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini ifade etti. Polis, analiz sonucunun dün itibariyle çıktığını, evde ve araçta bulunan maddenin hintkeneviri olduğunun teyit edildiğini açıkladı. Polis, ayrıca öğütücünün içerisinde de 225 miligram uyuşturucu tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının 2017 yılında benzer suçtan hüküm giydiğini belirterek, teminat talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-vücut yapmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.