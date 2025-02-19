(Kamalı Haber)- Resmi evrak sahteleme ve tedavüle sürme suçundan tutuklanan Rahim Gaybılleye Bazimavic ve Didar Serdarov bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ozan Kuşak mahkemede olguları aktardı.

Polis, Rahim Gaybılleye Bazimavic ve Didar Serdarov’un 2025 yılı Ocak ayı içerisinde Gazimağusa'da sakin İhtiyar isimli Türkmenistanlı şahıstan bin 200 ABD Doları karşılığında KKTC Çalışma Bakanlığına ait olan sahte resmi ön izin belgesini aldıklarını ve Türkmenistan'da olan Gulhumar Kylycheva'ya İmo isimli internet uygulamasından gönderdiklerini söyledi. Polis, Gulhumar Kylycheva'nın sahte belgeyi 7 Şubat 2025 tarihinde Ercan Havalimanında Muhaceret Memuruna verip, tedavüle sürerek, KKTC’ye giriş yaptığını açıkladı. Polis, Kylycheva'nın ifadesinde belgeyi Rahim Gaybılleye Bazimavic’in kendisine gönderdiğini, sahte olduğunu bilmediğini, çalışmak için ülkeye geldiğini söylediğini aktardı.

Polis, Gulhumar Kylycheva'nın yanı sıra Rahim Gaybılleye Bazimavic ile suçla bağlantılı Didar Serdarov’un tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis memuru, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 11 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde birçok ifade alındığını, suçla bağlantılı biri Türkiye’de biri Gazimağusa’da iki kişi tespit edildiğini söyledi. Polis, Türkiye’de bulunan Şükrü Doğan isimli şahısla bağlantılı Gazimağusa’da tutuklanan Cemre Nur Doğan’ın sahte evrak düzenleyerek Türkmenistanlı şahıslardan para aldığını belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, mahkeme huzurundaki zanlıların soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti. Yargıç Nuray Necdet, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, Rahim Gaybılleye Bazimavic’in 45 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına, zanlı Didar Serdarov’un 65 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.