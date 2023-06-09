Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda dün sabahın ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili 22 yaşındaki Berk Sicimoğlu’nun gıyabında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İnan Çoktan, 5.06.2023 tarihinde saat 01.00 civarında, Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun 3-4’üncü kilometreleri arasında, 22 yaşındaki Berk Sicimoğlu’nun 186 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UN 212 plakalı salon araç ile doğu istikametine seyrettiği sırada Ağıllar çemberinde direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bordür taşlarına çarparak, takla atıp yol dışında tekerlekleri üzerinde durduğunu anlattı. Çoktan, kaza sonucu yaralanan UN 212 plakalı araç sürücüsü Berk Sicimoğlu ve araçta yolcu olarak bulunan 26 yaşındaki Berk Muzaffer Çomunoğlu, 26 yaşındaki Batuhan Aktaş ile 26 yaşındaki Mustafa Özdoğan’ın, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Berk Sicimoğlu ve Berk Muzaffer Çomunoğlu’nun serviste, Batuhan Aktaş boyun kırığı teşhisi nedeniyle Beyin Cerrahi Servisinde, Mustafa Özdoğan ise beyin kanaması ve iç kanama teşhisi nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını mahkemeye aktardı. Polis, Mustafa Özdoğan’ın hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti. Çoktan, araç sürücüsü Sicimoğlu’yla ilgili soruşturmanın tamamlanabilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının polis nezaretinde hastanede 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.