Yedidalga'da bir ağıldan kuzu çalan, kaçtığı esnada kendisini fark eden Umut Şen’i

bıçakla yaralayan Zanh Amir Javed dün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Güzelyurt Adli Şube’de görevli polis memuru, olguları aktardı.



Polis, zanlının 29 Eylül 2023 tarihinde Yedidalga'da meydana gelen “tutuklamayı önlemek için

yaralama” ,”korkutmak amacıyla silah taşımak”, ”kanunsuz bıçak taşıma” ve “hayvan sirkatı”

suçlarından tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını söyledi.



Polis, zanlının saat 23.00 sıralarında I.T.’ye ait ağıla girdiğini, 43 kilo ağırlığındaki kuzuyu boğazını

kesip, çaldıktan sonra tasarrufundaki torbaya koyarak, olay yerinden ayrıldığını söyledi. Polis, zanlının

torbayla yolda yürürken, I.T.’nin koşmuşu ve sera sahibi olan Umut Şen’in zanlıyı fark ettiğini, seradan

bir şey çaldığını düşünerek, taşıdığı şeyin ne olduğunu sorduğunu ifade etti. Polis, zanlının bu esnada

tasarrufunda bulundurduğu bıçakla Şen’e saldırdığını, bol elinden yaralanmasına neden olduğunu

belirtti. Polis, zanlının çaldığı kuzuyu olay yerine atarak, kaçtığını ifade etti.



Polis, olayın ardından soruşturma başlatıldığını, zanlının evinde tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı.

Polis, 6 bin lira değerindeki kuzunun ve bıçağın emare alındığını söyledi.



Polis memuru, zanlının evinde yapılan aramada ise sirkat etmiş olduğu kuzuyu sarmış olduğu naylon

poşete benzeri iki adet poşet ile olay esnasında giydiği düşünülen kanlı çizmeler, bir adet yakası kısmı

kanlı T-Shirt bulunduğunu söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının benzer

suçtan sabıkası olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.



Mahkeme zanlıyı bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.