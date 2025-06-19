Rum Bakanlar Kurulu kararıyla kendi güvenlikleri için silah taşımakta olan yaklaşık 30 özel şahıs haricinde çok sayıda polisin çeşitli sebeplerle silah taşıma izni aldığı ve bu kişilerin görev dışında bile silah taşımakta olduğu bildirildi

Politis birinci sayfasından “Normal ve Kurallara Uygun... Aramızda Geziyor ve Silah Taşıyorlar” başlığıyla birinci sayfasından aktardığı haberinde, verilen silahların revolver (toplu) ya da tabanca olduğunu ancak “güvenlikleriyle ilgili ciddi sebepler olduğunda başka tür silahlar” da verildiğini yazdı.

Habere göre 1 Ağustos 2024’te yürürlüğe giren polis emirnamesiyle görev dışında da (günde 24 saat) silah taşıma izni verilen polis sayısı 3 haneli rakamlarla ifade ediliyor. Bu kişiler, Rum Bakanlar Kurulu onayına gerek duymadan, amirlerinin tavsiye ve onayı ile silah alabiliyor.

Gazete, görev dışında da silah taşıma izni verilen ve sayıları yüzlerle ifade edilen polislerin bu izne ya Rum polis teşkilatının hassas birim ve şubelerinde çalıştıkları ya da kendi güvenlikleri gerekçesiyle sahip olduklarını yazdı.