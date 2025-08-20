Ukrayna ile Rusya arasında varılması beklenen anlaşmada yer alacak Toprak başlığı altında Ukrayna’da sınırların değişmesi olasılığı bulunduğu ve bunun Kıbrıs sorununda emsal olabileceği için Rum yönetiminde endişe yarattığı kaydedildi. Avrupalı liderlerin Ukrayna meselesindeki dönüşünün, Rum yönetiminin korkusunu artırdığı da bildirildi.

Fileleftheros “Toprak: Lefkoşa’nın Büyük Gerilimi” başlıklı haberinde Rum yönetiminin, Ukrayna ile Rusya arasında varılacak herhangi bir anlaşmadaki Toprak başlığının “Kıbrıs sorunuyla ilgili de yan etkileri olabileceğinden” korktuğunu yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, bu korku nedeniyle, ana konusu Ukrayna meselesine barışçıl çözüm arayışları olan üç ayrı telekonferansta Ukrayna’nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini istedi.

Gazete Hristodulidis’in, Ukrayna’daki gelişmelerin ve Rusya ile olası bir anlaşmanın Kıbrıs’a yönelik yan etkiler yapabileceği bilinciyle, “Güney Kıbrıs’ın 51 yıldır yaşadığı deneyimi” (bilinen Rum iddialarını) sıraladığını yazdı.

Habere göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis yazılı açıklama yaparak, Hristodulidis’in Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın AB liderleriyle düzenlediği telekonferansın devamı niteliğindeki Avrupa Halk Partisi, Gönüllüler Komisyonu telekonferanslarında yaptığı konuşmalara atıf yaptı.

Letimbiotis Hristodulidis’in Ukrayna’nın Rus işgali altındaki toprakları meselesinin “kritikliğine” dikkat çektiğini ve bulunacak çözümün, Ukrayna’nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne mutlak saygıya dayanması gerektiğine işaret ettiğini belirtti.

Rum yönetiminin “Ukrayna’nın ve halkının yanında istikrarla durup, haklı özgürlük, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün rehabilite edilmesi mücadelesini destekleyeceğini” de belirten Letimbiotis Güney Kıbrıs’ın AB üyesi olarak kendi deneyimini, Avrupa’nın barışa, güvenliğe ve uluslararası düzene aykırı her işgal ve revizyonizm politikasına karşı mücadelesiyle bağdaştırdığını” savundu.

DİSİ, Parti Başkanı ve Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun da Alaska ve Washington görüşmelerinden sonra şekillenen gelişmeler ana konusuyla gerçekleştirilen Avrupa Halk Partisi’nin liderler telekonferansına katıldığını açıkladı. Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada Avrupa Halk Partisi liderler telekonferansında AB’nin ve Avrupa Halk Partisi’nin birlik içerisinde ve ilkelerinde istikrarlı durması gereğine vurgu yapıldığı kaydedildi.

Politis “Ukrayna Meselesi Avrupa’nın Sınırlarını (konusunu) Yeniden Açıyor… Avrupa Liderliğinin Dönüşü Lefkoşa’da Endişe Yaratıyor” başlıklı manşet haberinde Rum Yönetimi Başkanı ve Meclis Başkanı’nın Alaska ve Washington toplantılarını izleyen telekonferanslarda Rum yönetiminin “deneyimlerini” aktararak devletlerin toprak bütünlüğüne saygının önemine vurgu yaptığını yazdı.

Habere göre Ukrayna’da sınırların “silah gücü” ile değişme olasılığı, dünyanın herhangi bir bölgesinde sınır değişiklikleri için emsal yaratacağı için Kıbrıs sorununa “olumsuz etkiler yapması” olasılığı Rum yönetiminde yoğun kaygı yaratıyor.

Gazete ABD Başkanı Donald Trump ile pazartesi gecesi Washington’da görüşen Avrupalı liderlerin Rusya’ya Ukrayna toprağı verilmesi fikrine ilke olarak karşı çıkmayıp sınırlarının değiştirilmesine rıza gösterip göstermeyeceğine Ukrayna’nın karar vereceğini ima etmelerinin, Rum yönetiminin kaygılarını daha da güçlendirdiğine dikkat çekti.

Gazeteye göre Uluslararası İlişkiler ve Jeostrateji uzmanı Vasilis Kopsahilis Avrupalı liderlerin Ukrayna meselesindeki “U dönüşünü” değerlendirirken Avrupalı liderlerin, bütün bu çabanın yardımcısı olmaya karar verdiklerini açıklayarak ABD ve Rusya’nın “dayatmaya hazırlandığı bu çözümü içselleştirmesi için Ukrayna’ya baskı yaptığını” ima etti.

Kopsahilis “Avrupalıların, ReArm ve AB’nin Savunma Bütçesinin sosyal paketten önemli miktarda fonu kaldırması ve ulusal hükümetlerin bunu seçmenlerine kabul ettirmekte zorlanması nedeniyle Ukrayna’ya karşı üstlendikleri savunma taahhütlerinin maliyetinden süratle kurtulmaya çalıştıklarını” kaydetti.