Dillirga yöresi-Aşağı Pirgo’da geçen hafta sonu düzenlenen İncir ve Halicia (Dillirga yöresine özgü yarı sert beyaz peynir) Festivali’nde KKTC’den yarı sert beyaz peynir de kullanıldığı söylentileri tartışma yarattı. Aşağı Pirgo Muhtarlığı söylentilere cevap vermek için sert bir açıklama yaptı. Durumun aydınlatılması için Rum devlet birimlerinin devreye girmesi bekleniyor.

Fileleftheros “Dillirga Festivalinde İşgal Bölgelerinden Halicia Şikayetleri… Aşağı Pirgo Karıştı: Muhtarlıktan Tepki ve Teyit” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ta ihtiyacı karşılayacak miktarda yerel ürün üretilmiş olmasına rağmen festivalde KKTC’den giden yarı sert beyaz peynir ürünü kullanıldığına dair Fileleftheros’a ve Rum Tarım Bakanlığı’na şikayetler yağdığını yazdı.

Söylemlerin tartışma yarattığını ve Aşağı Pirgo Muhtarlığının cevap açıklaması yapmak zorunda kaldığını belirten gazete muhtarlığın dün toplantı düzenlediğini ve ardından yaptığı açıklamada festivalde KKTC’den ürün kullanıldığı “suçlamalarının karalama ve çamur atma” olduğu belirtilerek reddedildiğini yazdı.

Habere göre açıklamada festivalde yer alan bütün ürünlerin muhtarlık tarafından yerel dükkanlardan satın alındığı ve faturaların da muhtarlıkta bulunduğu kaydedilerek şüphesi olanın muhtarlığa giderek faturaları inceleyebileceği belirtildi. “Her zaman düzen ve meşruiyet içerisinde çalıştığı” belirtilen muhtarlığın, yasal haklarını kullanma hakkını saklı tuttuğu da belirtildi.

Açıklamaya rağmen konunun kapanmadığı, Aşağı Pirgo Muhtarlığından, alışveriş faturalarını yayınlaması, Gümrük, Tarım ve Sağlık Dairesi gibi devlet birimlerinden de ürünlerin menşeini daha derin araştırmasının talep edildiği de haberde yer aldı. Gazeteye göre, festivalde kullanılan ürünlerin menşeinin aydınlatılması ve halkın kurumlara ve yerel yönetimlere güveninin korunması için Rum devlet birimlerinin de devreye girmesi bekleniyor.