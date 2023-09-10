Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin katılımıyla, 4 gün sürecek Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2023, yarın başlıyor.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre tatbikat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlıyor.

Tatbikata, Türkiye ve KKTC’den kara, hava ve deniz unsurları iştirak edecek. KKTC'de icra edilecek tatbikat 15 Eylül'de tamamlanacak.