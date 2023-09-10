Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin katılımıyla, 4 gün sürecek Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2023, yarın başlıyor.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre tatbikat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile  Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlıyor.

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Tatbikata, Türkiye ve KKTC’den kara, hava ve deniz unsurları iştirak edecek. KKTC'de icra edilecek tatbikat 15 Eylül'de tamamlanacak.