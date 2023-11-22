Yunus Emre Enstitüsü ile Haydar Aliyev Uluslararası Çok Kültürlü Merkez Derneği (HAAL) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Yunus Emre Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre HAAL’ın, Lapta’da bulunan merkez ofisinde yer alan imza töreninde, HAAL Başkanı Orhan Hasanoğlu ve Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Abdullah Aktaş protokole imza koydu.

Beş yıl süreyle geçerli olacak protokol çerçevesinde, karşılıklı anlayış ve dostluğa dayalı iş birliğinin güçlendirilmesi ve sürdürülmesi, Türkçe öğretimin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

-Aktaş: “İşbirlikleri ile Türkçe öğretiminin daha da yaygınlaşmasını arzu ediyoruz”

İmza töreninde konuşan Enstitüsü Müdürü Abdullah Aktaş, Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkiye’yi ve Türkiye’nin kültürel mirasını, Türk dilini, kültürünü ve sanatını tanıtmak için çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Aktaş, protokolün amacının Haydar Aliyev Uluslararası Çok Kültürlü Merkez Derneği ile Yunus Emre Enstitüsü tarafından birlikte yürütülecek faaliyetlerin tayin edilmesinin yanında her iki kurumun var olan karşılıklı anlayışa dayalı iş birliğinin güçlendirilmesi, sürdürülmesine yönelik hedef, ilke, faaliyet, yükümlülük ve uygulama sürecinin devamının sağlanması olduğunu belirtti.