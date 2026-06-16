Gazimağusa'da bir kişi uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı.

Polis'ten verilen bilgiye göre, dün Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi tarafından şüpheli olarak görülen D.U.(E-52)’nun kullanımındaki araçta yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçası, ucu yanık sigara ve makas buldu. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-İzinsiz alkollü içki satmak

Kaleburnu'nda bir lokalde yapılan aramada, alkollü içki satış ruhsatı bulunmadığı halde alkollü içki bulundurulup satışa sunulduğu tespit edildi. Lokalin işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Girne'de iş kazası

Girne'de bir inşaatın ikinci katında çalışan Hasan Demir (E-19), merdivende malzeme taşırken ayağı takılarak yaklaşık 1.75 metre yükseklikten yere düştü.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastenesi’ne kaldırılan Demir'in ayağında kırık teşhis edildi. Demir, Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.