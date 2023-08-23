Yunanistan’da üç günden fazladır devam eden yangınlar ve yangınlarda 18 kişinin ölmesi Rum basınında geniş yer buldu.

Filelefteros gazetesi “Akla Hayale Sığmayan Trajedi-Evler Boşaltılıyor,-Evleri, Fabrikalar ve Depolar Yanıyor” başlığını kıllandı. Haber, Alithia'da “Korkunç Felaketten En Az 26 Kişi Yandı-Mülteci Konusu Yeniden Alevlendi”, Haravgi'de “Yunanistan’ın Yarısı Alevler Altında, Evros’ta(Meriç) 26 Yanmış Mülteci-Meriç’te Onlarca Yanmış Mülteciyle Felaket”, Politis'te ise “Birçok Saf Yunanistan’ı Yakıyor” başlığıyla verildi.