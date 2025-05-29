Yunanistan’da çökertilen uyuşturucu çetesiyle bağlantılı olduğundan söz edilen iki Kıbrıslı Rum bulunduğu ve Yunan makamlarının olayla ilgili olarak tutukladığı 51 yaşındaki Kıbrıslı Rum yanı sıra bir kişinin daha arandığı kaydedildi.

Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde, Yunanistan’da faaliyet gösteren ve Latin Amerika’dan ithal edilen uyuşturucuları kıyafetlere emdirilmiş şekilde satışa sunan çetenin lideri olduğu düşünülen ve İngiltere’de yaşamını sürdüren 41 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’un Yunan polisi tarafından arandığını kaydetti.

Haberde Rum makamlarının konuyla ilgili henüz resmi bir bilgilendirmeye sahip olmadığı da belirtildi.