Yunan basınında yer alan haberlere göre, hastanede görevli 12 doktor, özellikle patoloji bölümündeki ciddi personel yetersizliğinden dolayı istifa etti.

Haberlerde, istifa eden doktorların, uzun süredir personel sayısının yetersiz olduğu konusunda uyarılarda bulundukları ancak bu uyarıların dikkate alınmadığı ifade edildi.

Öte yandan, sağlık sistemindeki sorunlara ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi taleplerine dikkati çekmek amacıyla 17 Ekim’de doktorların ülke çapında genel greve gidecekleri belirtildi.