Trump, ABD merkezli CNN’e konuştu. Başkanlığının ikinci dönemindeki başarılarını överek “Küba da çok yakında düşecek. Anlaşma yapmak için can atıyorlar” dedi.

Trump, Kübalılarla anlaşma süreci için Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu devreye sokacağını belirterek şu anda bu konuya odaklandıklarını söyledi.

“50 yıldır bu anı bekliyorum ve şimdi (Küba) kucağıma düştü” diyen Trump, bu konuda ‘çok iyi ilerledikleri’ni savundu.

ABD başkanı, diğer cephede İsrail’le birlikte sürdürdükleri İran savaşında Tahran yönetiminin ‘pes edeceğini’ söylemişti.

ABD’nin Küba’ya petrol engeli

Trump 30 Ocak’ta Küba’ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallardan gümrük vergisi alınması için kararname imzalamıştı.

Beyaz Saray, kararın Küba’nın ‘zararlı eylem ve politikalarına’ karşı ABD’nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat’ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.