Yeni Formula 1 sezonunun açılışı öncesinde konuşan Hamilton, kariyerini sonlandırmadan önce Afrika topraklarında bir ‘grand prix’de yarışmak istediğini söyledi.

41 yaşındaki Britanyalı sporcu, F1 tarihindeki ilk siyah yarış pilotu. Yedi kez şampiyon olan Hamilton, bu alanda bir diğer F1 efsanesi Michael Schumacher’la beraber zirvede.

ESPN’in haberine göre sezonunun Avustralya’daki ilk yarışından önce kameralar karşısına geçen Hamilton, geçmişte Afriaka’yı ele geçiren ülkelerin bölgede hala gereğinden fazla etkisi olduğunu, bu etkinin tersine çevrilmesi gerektiğini söyledi.

Ferrari sürücüsü şöyle konuştu:

“Afrika’da birkaç farklı yere köklerim uzanıyor, örneğin Togo ve Benin. Dünyanın o kısmıyla gerçekten gurur duyuyorum.

Bence dünyanın en güzel bölgesi orası. Ama dünyanın geri kalanının oranın büyük bir kısmına sahip olmasından, oradan bu kadar çok şey alıp götürmesinden ve kimsenin de bundan konuşmamasından mutlu değilim. Farklı Afrika ülkelerini yöneten insanların birleşip bir araya gelmelerini ve Afrika’yı geri almalarını gerçekten umuyorum.

Benim görmek istediğim şey, kıtanın Fransızlardan, İspanyollardan, Portekizlilerden ve Britanyalılardan geri alınması. Bu kıtanın geleceği için son derece önemli. Afrika, dünyanın en büyük ve en güçlü yeri olabilecek bütün kaynaklara sahip. Muhtemelen bu yüzden de şu anda olduğu şekilde kontrol ediliyor.”