Avrupa Parlamentosu Milletvekili Dimitris Papadimulis, ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak'tan (SYRIZA) istifa kararı aldığını duyurdu.

Papadimulis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisinden ve Avrupa Parlamentosu Grup Başkanlığı görevinden ayrıldığını belirtti.

Ayrılık kararının tamamen siyasi olduğunun altını çizen Papadimulis, SYRIZA'nın Stefanos Kaselakis liderliğinde düşüşe geçtiğini ifade etti.

Papadimulis, Avrupa solunun fikir ve değerlerini desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

- 9 milletvekili SYRIZA'dan istifa etmişti

Yunanistan'da 2'si Türk 9 milletvekili, 23 Ekim'de ana muhalefet partisi SYRIZA'dan istifa etmişti. Efi Ahçioğlu, Sia Anagnostopulu, Nasos İliopulos, Dimitris Canakopulos, Meropi Cufi, Theano Fotiu, Aleksis Hariçis'in yanı sıra SYRIZA'nın Batı Trakya Türk Milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve Özgür Ferhat da partiden ayrılmıştı.

Milletvekilleri yaptıkları açıklamada, mayıs ve hazirandaki genel seçimlerin Yeni Demokrasi Partisini güçlü şekilde iktidara getirdiğine dikkati çekerek, ülkedeki siyasi eksenin sağa ve aşırı sağa kaydığı uyarısında bulunmuştu.

Açıklamada, SYRIZA'nın yeni lideri Stefanos Kaselakis için "Demokratik şekilde seçildi ancak antidemokratik şekilde yoluna devam ediyor. Partiyi parçalıyor." değerlendirmesinde bulunulmuştu.