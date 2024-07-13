Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın 15, Başbakan Kiriakos Miçotakis’in 20 Temmuz’da Güney Kıbrıs’ta olacağı haber verildi.

Alithia Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın 15 Temmuz Pazartesi günü Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyarette bulunarak Rum dengi Vasilis Palmas ile görüşeceğini yazdı.

Habere göre, Dendias Rum Savunma Bakanlığı binası önünde resmi törenle karşılanacak. Dendias ve Palmas önce baş başa görüşecek, ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek. Görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Gazete, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in de 20 Temmuz’da Güney Kıbrıs’ta olacağını yazdı.

Habere göre, Miçotakis dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada “20 Temmuz gecesi Başkanlık Sarayı’nda düzenlenecek törene katılmak üzere Kıbrıs’ta olacağım” ifadesini kullandı.