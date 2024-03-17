Yunanistan ve Güney Kıbrıs bankalarının, bölgede jeopolitik öneme sahip büyük projelere kredi vermek için iş birliği yapmayı öngördüğü belirtildi.

Kathimerini gazetesi ekonomi eki, bölgede yapımı söz konusu olan “EMC” (East To Med Data Corridor) ve “Euro Asia Interconnector” projelerinin, bu iş birliğine olanak tanıdığını yazdı.

Bu iki önemli projenin, bankalar tarafından finanse edilmesine gerek duyduğunu yazan gazete, güneydeki bankaların fazla likiditesinin bulunduğunu ve bunları; sürdürülebilir projelere yatırmak istediğini belirtti.

Yunan ve Rum bankalarının, sendikasyon krediler (syndicated loans) aracılığıyla iş birliğini ön gördüğünü yazan gazete, sadece bir bankanın, böyle büyük projelere kredi sağlamasının mümkün olmadığına da dikkati çekti.