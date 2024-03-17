Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında Çanakkale Zaferi'nin Türk tarihinin en büyük zaferlerinden biri olduğunu belirtti.

Bayar mesajında, 18 Mart 2024’ün Çanakkale Destanı'nın 109. yıl dönümü aynı zamanda kara, deniz ve hava şehitlerini anma günü olduğunu belirterek, “Türk’ün bütün dünyaya ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirttiği bu çok büyük ve önemli zafer gününü büyük bir gururla anıyor ve kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Yalnız Türk dünyasında değil, bütün dünyada bir kahramanlık ve gurur abidesi olan Çanakkale Savaşı'nda şehit olanları ve tüm şehitleri rahmetle anan Bayar, manevi huzurlarında saygı ve şükranla eğildiklerini belirtti.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Çanakkale Savaşları dünya tarihinin en kanlı ve Türk tarihinin en büyük zaferlerinden biridir. Mehmetçiğin vatanı, milleti ve bayrağı uğruna canını hiçe saydığı ve şehitlik mertebesine ulaşmak en büyük meziyetidir.

Çanakkale’de Türk milletinin bu üstün vasfı efsanevi bir direnişle bir kere daha kanıtlanmıştır. Mehmetçiğin savaşçılığı yanında insancıl yönleri yabancı askerleri şaşırtmış, Nusret mayın gemisinin ustalığı sayesinde o günün en modern savaş gemileri batırılmış ve boğazı geçememiştir. Çanakkale; Seyit Onbaşı mucizesi yanında, bir karış vatan toprağını feda etmemek için alay komutanından son erine kadar 57’nci Alay'ın kahramanlık destanıdır.

Çanakkale; ‘Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum’ emrini veren eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyaya askerlik ve komutanlık sanatını öğrettiği yerdir.

Çanakkale; şartlar ne kadar zor, düşman ne kadar güçlü olursa olsun Türk’ün birlik içinde vatan ve istiklali için en büyük güçlükleri bile yenebileceğini gösteren ve yüzyıllar geçse bile unutulmayacak çok özel büyük bir zaferdir.

Çanakkale Zaferi'nin en önemli sonucu: 19’uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal’in Anafartalar kahramanı olarak ünlenmesi ile Mehmetçiğin vatan uğruna neler yapabileceğini gördüğü, iman ve inançla İstiklal Savaşı’nı başlatması ve zafere ulaştırması olmuştur.

Bizler de Kıbrıs Türk halkı olarak 1878’den beri bir direniş sürdürüyoruz. Vatanımızı ve haklarımızı savunuyoruz. Haklıyız ve başarılı olacağımıza gönülden inanıyoruz. Rehberimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve gönülden bağlı olduğumuz Anavatan'dır.”