Yunan basınında, ABD'den yola çıkan ve yüksek miktarda mühimmat taşıyan, rotası İsrail olan bir geminin Girit Adası'ndaki Kandiye Limanı'ndan geçeceği ileri sürüldü.

Yunanistan'da yayımlanan EFSYN gazetesindeki haberde, yüksek miktarda mühimmat taşıyan ve İsrail'e gitmesi beklenen "Ocean Gladiator" isimli geminin, Yunan sularından geçebileceği iddia edildi.

ABD'den yola çıkan geminin ara duraklarından birinin Girit Adası'ndaki Kandiye Limanı olduğu öne sürülen haberde, Kandiye Limanı'nın işletmesini üstlenen şirketin de aylardır askeri araçları ve Filistin'deki evleri yıkmak için kullanılan buldozerleri taşıyan gemilerin buradan geçmesine izin verdiği iddiası yer aldı.

Haberde, "Ocean Gladiator" isimli geminin 7 Aralık'ta ABD'den yola çıktığı belirtilerek, bu geminin toplam 1345 tonluk bomba, 222 tondan fazla pirinç mühimmat kovanı, 24 tondan fazla M9 tipi silah zinciri, 8 ton askeri amaçlı potasyum nitrat ve 6 ton baryum sülfat yükü ile İsrail'e gitmeyi hedeflediği iddia edildi.