Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) Genel Sekreteri Bünyamin Yüksekbaş, hükümeti eleştirerek, ülkenin borçla, popülizmle ve günü kurtarma anlayışıyla yönetilemeyeceğini söyledi.

Yüksekbaş yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik gerçeklere rağmen, sorunların borçlanarak ötelendiğini ve ülkenin borç yükü altına sokulduğunu savunarak, bunun kabul edilemez bir yönetim anlayışı olduğunu kaydetti.

Hükümetin arsa dağıtımı gibi icraatlarını eleştiren Yüksekbaş, bunu “toplumun aklıyla alay etmek” olarak nitelendirdi.

Toplumun bilinçli olduğunu, adil, şeffaf ve kalıcı politikalar beklediğini kaydeden Yüksekbaş, “Siyasi kazanımlar uğruna kamu imkanlarının araçsallaştırılmasına karşıyız. Bu ülkenin kaynakları, belli dönemlerin değil, tüm toplumun ortak değeridir.” dedi.

Yüksekbaş, TAM Parti olarak, üretimi ve istihdamı artıracak yapısal reformları, kamu harcamalarında disiplin ve etkin tasarruf politikalarının uygulanmasını, borçlanmanın sınırlandırılarak mali sürdürülebilirliğin sağlanmasını, kamu kaynaklarının adil, şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla yönetilmesini savunduklarını kaydetti.