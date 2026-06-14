Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) tarafından düzenlenen “Summer Fest” sona erdi.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, Girne’deki Ana Kampüs ve Lefkoşa’daki Bandabuliya Kampüsü’nde üç gün boyunca devam eden festival; müzik, dans, performans sanatları, oyunlar ve sosyal etkinliklerle öğrencileri, akademisyenleri ve ziyaretçileri bir araya getirdi.

Festivalin açılışı 10 Haziran’da Ana Kampüs’te düzenlenen ‘Maskeli Balo’ ile yapıldı. Etkinlikte, maskeler ve yaratıcı kostümler yer aldı.

Festivalin ikinci gününde ARUCAD Modern Dans Bölümü öğrencilerinin dans performansları ve Ses Sanatları Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirilen “Sampling 101” ders resitali, ARUCAD’ın Lefkoşa’daki Bandabuliya Kampüsü’nde; Troya ve Isgartalar performansları ile Dr. Ataman Kınış ve Öğr. Gör. Yıldız Güventürk rehberliğinde gerçekleştirilen “Improv Jam Featuring Bandabuliya Modern Ensemble” etkinliği de Agora Open Stage’de yer aldı.

Bandabuliya Kampüsü’ndeki program, ARUCAD Ses Sanatları Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İnal Bilsel’in aynı adlı albümünden eserleri seslendirdiği “Tales from the Future” adlı audio-visual performansla sona erdi.

Festivalin son gününde ise Girne’deki Ana Kampüs’te, ARUCAD ve Technoport iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikler yer aldı. Gün boyunca yoga, oyunlar ve çeşitli aktivitelerle devam eden programın ardından Rüya, Morningstar, Madame ve The Gang sahne aldı.