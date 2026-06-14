Polis dün ve bugün Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ile Özel Harekat Müdürlüğü ekiplerinin de katılımı ile eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi yaptı.

-Lefkoşa

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kumarhaneler, kahvehaneler, pansiyonlar, işçi lojmanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 36 kişiye idari para cezası kesilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Evinde yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda 7.65 mm çapında tabanca ve 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 6 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 17 adet hap tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Öte yandan, kontrol maksatlı durdurulan bir araçta yapılan aramada, tasarrufunda satışa hazır paketler halinde toplam 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 15 bin 565 TL nakit para tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 3 bin 924 araç sürücüsü kontrol edildi. Bu kapsamda 333’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 13’ü sigortasız araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 13’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si muayenesiz araç kullanmak, 19’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü tehlikeli sürüş yapmak, 3’ü tehlikeli yük taşımak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 253’ü diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 654 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 37 araç ise trafikten men edildi, 1 sürücü de tutuklandı.

-Gazimağusa

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kumarhaneler, bahis ofisleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Kumarhaneye girmeleri yasak 27 kişiye idari para cezası kesilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Kaldıkları evde yapılan aramada, tasarruflarında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 18 adet kağıt tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, bin 210 araç sürücüsü kontrol edilirken, 97’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 10’u sigortasız araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 16’sı muayenesiz araç kullanmak, 29’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 25’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü tehlikeli sürüş yapmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 1’i polisin dur emrine uymamak, 12’si aracın ışık kurallarına uymamak ve 101’i diğer trafik suçlarından olmak üzere 307 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 13 araç ise trafikten men edildi ve 3 sürücü de tutuklandı.

-Girne’de

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kumarhaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olduğu halde kumarhanede tespit edilen 49 kişiye idari para cezası kesilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu tespit edilen 2 eğlence mekanı işletmecisi, eğlence mekanı kapatma saatine uymayıp halen faaliyette olduğu tespit edilen 3 işletmeci ve eğlence mekanına ait geçerli müzik izni olmadığı halde, müzik yayını yaptığı tespit edilen 1 işletmeci olmak üzere 6 eğlence mekanı işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Kaldığı evde yapılan aramada, tasarrufunda satışı yeşil reçeteye tabi toplam 329 adet hap tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 958 araç sürücüsü kontrol edildi ve 52’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 25’i sigortasız araç kullanmak, 6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 9’u muayenesiz araç kullanmak, 6’sı kamu taşıma işletme izninde belirtilen kurallara uymamak, 11’i aracın ışık kurallarına uymamak ve 71’i diğer trafik suçlarından olmak üzere 191 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 47 araç ise trafikten men edildi.

-Güzelyurt

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis ofisleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ve olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 780 araç sürücüsü kontrol edildi ve 11’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 7’si muayenesiz araç kullanmak, 16’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 43’ü diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 95 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 araç ise trafikten men edildi ve 1 sürücü de tutuklandı.

-İskele

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kumarhaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 40 kişiye idari para cezası kesilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, bin 280 araç sürücüsü kontrol edildi.

Bu çerçevede, 30’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 13’ü sigortasız araç kullanmak, 6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 18’i muayenesiz araç kullanmak, 48’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 137’si diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 258 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 58 araç ise trafikten men edildi ve 1 sürücü de tutuklandı.