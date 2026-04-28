Kuzey Kıbrıs poker turizminin en prestijli organizasyonlarından biri olan Merit Poker Classic, bu yıl da uluslararası arenadan yoğun ilgi görerek bölge turizmine güçlü bir hareketlilik kazandırmaya hazırlanıyor.

27 Nisan – 7 Mayıs tarihleri arasında Merit Royal Diamond Hotel ev sahipliğinde düzenlenecek turnuva, bu yıl 34 farklı ülkeden oyuncuyu Kuzey Kıbrıs’ta buluşturacak.

Geçmiş yıllardaki artan ilgi ve büyüyen uluslararası katılım dikkate alındığında, organizasyon kapsamında bu yıl 1200’ün üzerinde kayıt alınması bekleniyor. Avrupa, Orta Doğu ve Asya başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden profesyonel poker oyuncularının yanı sıra amatör oyuncuların da turnuvaya yoğun ilgi göstermesi öngörülüyor.

Organizasyonun en prestijli ayağını ise her yıl olduğu gibi Main Event oluşturuyor. Online poker dünyasının önemli markalarından GG Poker ile yapılan iş birlikleri ve uydu turnuvalar üzerinden sağlanan katılım olanakları, organizasyona olan ilgiyi daha da artırıyor.

Turnuvanın etkisi yalnızca poker masalarıyla sınırlı kalmıyor. Oyuncuların yanı sıra aileleri, arkadaşları ve beraberlerindeki misafirlerle birlikte oyuncular dışında 2500’ün üzerinde turistin bölgeye gelmesi bekleniyor. Bu da Girne ve çevresinde otelcilikten ulaşıma, restoranlardan kafelere, alışveriş noktalarından yerel esnafa kadar geniş bir ekonomik canlılık yaratıyor.

Son yıllarda KKTC’nin turnuva turizmi açısından önemli bir cazibe merkezi haline gelmesinde Merit organizasyonlarının büyük rol oynadığını belirten Merit Poker Başkanı Songül Bekem, turnuvanın ülke ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çekti.

Bekem, şu ifadeleri kullandı:

“Merit Poker Classic artık yalnızca bir poker organizasyonu değil, Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası turizm vitrini haline gelen güçlü bir marka değeridir. 34 ülkeden gelen oyuncular ve onların beraberindeki misafirler, ülkemize ciddi bir turizm hareketliliği kazandırıyor. Bu hareketlilik yalnızca otellerimize değil; Girne esnafına, restoranlara, kafelere, ulaşım hizmetlerine ve tüm hizmet sektörüne doğrudan katkı sağlıyor.”

Bekem, poker turnuvalarının özellikle sezon geçiş dönemlerinde turizm açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak şunları ekledi:

“Bahar döneminde düzenlenen bu ölçekteki organizasyonlar, bölgedeki doluluk oranlarını yükseltirken turizm gelirlerinin daha geniş bir alana yayılmasına yardımcı oluyor. Bizim için önemli olan yalnızca başarılı bir turnuva düzenlemek değil; aynı zamanda Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası tanıtımına, marka değerine ve yerel ekonomisine sürdürülebilir katkı sağlamaktır.”

Merit Poker Classic’in, sunduğu lüks konaklama imkanları, yüksek organizasyon kalitesi ve uluslararası oyuncu profiliyle bölgenin en önemli poker etkinliklerinden biri olmaya devam ettiği belirtiliyor.

Turnuva süresince yalnızca ev sahibi otelde değil, çevredeki diğer konaklama tesislerinde de talep artışı yaşanması bekleniyor. Bu durum, turizm gelirlerinin daha geniş bir bölgeye yayılmasına katkı sağlarken Girne ekonomisine de doğrudan canlılık kazandırıyor.

Yetkililer, artan talep doğrultusunda konaklama ve organizasyon kapasitesinin genişletildiğini belirterek, Merit Poker Classic’in bu yıl şimdiye kadarki en güçlü ve en kalabalık organizasyonlarından biri olacağını ifade ediyor.