Yüksek Seçim Kurulu, “https://ysk.gov.ct.tr” adresli yeni web sitesinin yayınlandığını bildirdi.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, sitede, Yüksek Seçim Kurulu ile İlçe Seçim Kurullarının oluşum ve iletişim bilgilerine, seçimlerle ilgili tüm bilgilere, geçmiş seçim bilgilerine, Yüksek Seçim Kurulu duyurularına ve seçim mevzuatına dair bilgilere ulaşılabileceği belirtildi.

Sitede seçmenler, seçim dönemlerinde, nerede oy kullanacağı ve seçime ilişkin güncellenmiş bilgileri de takip edebilecekler.