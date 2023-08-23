Rum polisi, “Dış Rumlar Kongresine” katılmak üzere yarın Güney Kıbrıs’a gidecek olan Amerikalı Senatör Robert Menendez için özel bir koruma planı uygulayacak.

Fileleftheros’un “Robert Menendez İçin Geniş Koruma Önlemleri” başlıklı haberine göre Menendez’e Larnaka Havalimanı’na varışından, geri dönüşüne kadar kesintisiz olarak polis koruması tahsis edilecek. Konaklama yerinde ve gideceği bütün noktalarda polis konuşlandırılacak.

Gazete Menendez’in Kıbrıs sorunu, Türk-Yunan ilişkileri ve ABD’nin Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosu kararının kaldırılması konularındaki tavrı nedeniyle “yüksek riskli ziyaretçi” addedildiğini, bu nedenle üst düzey koruma önlemleri alındığını yazdı.

Habere göre Robert Menendez Güney Kıbrıs’a yarın ulaşacak. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios ile görüşecek olan Menendez, Dış Rumlar Kongresinde yapacağı konuşma için kongrenin yapıldığı “Kıbrıs Üniversitesi Yerleşkesine” Rum Başkanlık Sarayı’ndan götürülecek.

Menendez, cuma günü de Baf’a giderek Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi tarafından fahrî hemşeri ilan edilecek. Rum Ortodoks Kilisesi’nden dün yapılan açıklamada, Başpiskopos Yeorgios’un yarın saat 19.00’da Başpiskoposlukta düzenlenecek seremonide Menendez’i “Kıbrıs Helenizm’inin adalet ve özgürlük mücadelesine yaptığı katkılar” nedeniyle Rum Kilisesinin en yüksek nişanı olan “Havari Barnabas” altın nişanı ile ödüllendireceği belirtildi.