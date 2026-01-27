"Gerek meclis kürsüsünde yapılan açıklamalarda gerekse siyasi tartışmalarda mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığına gölge düşürecek veya bu konuda polemik yaratacak konuşmalardan kaçınılması gerekiyor"

Lefkoşa, 27 Ocak 26 (TAK): Yüksek Mahkeme, yasama ve yürütme veya siyasi kişilerin, mahkemelere herhangi bir telkinde veya talepte bulunamayacağını veya yetki veremeyeceğini kaydetti.

Yüksek Mahkeme’den yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, kuvvetler ayrılığını benimseyip saygı gösteren, yargı bağımsızlığını güvence altına alan bir hukuk devleti olduğu vurgulanarak, Anayasal düzen ve kuvvetler ayrılığı gereği mahkemelerin, yetkisini sadece Anayasa ve yasalarda yer alan kurallardan aldığı ifade edildi.

-“Mahkemelerin, bağımsızlığı ve tarafsızlığına gölge düşürecek veya bu konuda polemik yaratacak konuşmalardan kaçınılmalı”

“Yasama ve yürütme veya siyasi kişiler mahkemelere herhangi bir telkinde veya talepte bulunamaz veya yetki veremez” denilen açıklamada, gerek meclis kürsüsünde yapılan açıklamalarda gerekse siyasi tartışmalarda mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığına gölge düşürecek veya bu konuda polemik yaratacak konuşmalardan kaçınılması gerektiğinin altı çizildi ve bu konuda hassasiyet gösterilmesi istendi.