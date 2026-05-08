Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, 600 engellinin iş beklediğini, nakdi yardımların ise günün koşullarına uygun olmadığını vurguladı.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla açıklama yaptı.

Yücetürk açıklamasında, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu ile iş ve güç birliği yapan Kıbrıs Türk Görmezler Derneği, Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği, Engelli Aileleri Dayanışma Derneği ve Umut Otizm Derneği'nin çalışmalarını anlatarak, “23 Kasım 1993 yılında büyük bir engelli hareketi ile yasallaştırmış olduğumuz engellileri koruma, rehabilite ve istihdam yasası ile bugüne kadar kamu ve özel sektörde toplamda 890 engelli kardeşimize istihdam iş olanağı sağladık. 5700’ün üzerinde engelli kardeşimize nakdi yardım alma olanağı sağladık.” ifadelerini kullandı.

İstihdam ve nakdi yardımlar konusunda istenilen noktaya gelinemediğini belirten Yücetürk, “İnsanca yaşam kavgamızda hala daha çok gerilerde olduğumuzu, Avrupa standartlarının çok altında olduğumuzu üzülerek görmekteyiz.” dedi.

Yücetürk, 600 engellinin iş beklediğini de aktararak, 2006 yılından bu yana kamuda tatminkar bir engelli istihdamı yapılmamasının kendilerini üzdüğünü ifade etti.

-Nakdi yardımlar günün koşullarına göre yeniden düzenlenmeli

Nakdi yardımlar konusuna da değinen Yücetürk, bunun günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesini istedi. Yücetürk, ulaşım, dolaşım ve erişimde de ülkenin sınıfta kaldığını vurguladı.

2014 yılında temeli atılan Engelsiz Yaşam Evi’nin hala tamamlanmamasını da eleştiren Yücetürk, “48 yataklı projenin 32 yatak kapasitesine düşürülerek sadece günü birlik rehabilitasyon hizmeti veren bölümünün kısmen hizmete açılması camiamızı son derece üzmektedir.” dedi.