Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye’ye giriş konusunda tahdidi olan 15’in üzerinde kişinin tahditlerinin kalktığını açıkladı.

Liderler toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erhürman, konuyla ilgili soruya karşılık, “Evet böyle bir gelişme yaşandı. Ben de o kişilere tek tek bu gelişmeyi bildirdim” dedi.

Erhürman, gelişmenin birkaç gün önce yaşandığını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Bu belli sayıda arkadaşımızdır. 15'in üstünde bir rakamdan bahsediyorum. Ama tabii ki biz bu konudaki istişarelerimize ve çabalarımıza, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kodlarına bakmadım ama bu arkadaşlarımızın hepsine bu bildirimi yaptık. Bu işi ciddiyetle, sakin bir şekilde ele almak gerekiyor. İstişarelerimizle çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Bu konuda daha önce bana ne söylendiğini söylemem diplomatik usullere uygun değildi. Ama şimdi gerçekleşen gelişmeyle ilgili olarak ne konuştuğumuz da sonuçtan hareketle anlaşılabilir.”