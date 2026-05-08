İskele-Ercan ana yolunda meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza saat 21.00 sıralarında, İskele-Ercan ana yolu üzerinde Sütlüce kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Emre Çelik, (E-27) yönetimindeki ZLC 934 plakalı araçla Lefkoşa istikametine seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete giden aracı geçerek, karşı şeritten gelen Sinan Doğan (E-33) yönetimindeki NS 772 plakalı araçla yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile ZLC 934 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Osman Öztürk (E) ve Mustafa Bakır (E) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.