Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis'le görüşmesinin yararlı, verimli ve olumlu bir havada geçtiğini belirterek, sunduğu 10 maddelik önerilerden bazılarında ilerleme sağlandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis ile görüşmesi ardından basın toplantısı düzenledi.

Erhürman, iki halkın günlük hayatlarını kolaylaştıracak ve iletişimi artıracak konularda, iki lider olarak çözüm üretme kapasitesine sahip olduklarını göstermenin önemine değindi.

Önceden masaya koyduğu bazı öneriler konusunda bugün ilerleme sağladıklarını kaydeden Erhürman, görüşmede sağlanan ilerlemeleri aktardı.

-Sivil toplumun sürece katılımı

Cumhurbaşkanı Erhürman, 16-17 Temmuz 2025'te New York'ta yapılan toplantıda sivil toplumun da sürece katılımını sağlayacak bir danışma organının oluşturulması yönünde bir inisiyatif olduğunu hatırlatarak, bugün bu konuda bir ortak karar verdiklerini, bu organın kurulması için yetkilendirecekleri kişilerin çalışma başlatacağını açıkladı.

-Dini ayinler...Altı aylık programlar oluşturulacak

İki tarafta da yapılacak dini ayinler konusunda bazı sıkıntılar yaşandığını belirten Erhürman, “Bizim bakışımız din ve vicdan özgürlüğü kapsamında bir bakıştır.” dedi. Erhürman, dini ayinler konusunda altı aylık programlar oluşturulacağını ve bir tartışma yaşanacaksa ayinin ya da ibadetin gününden önce sorunun konuşularak çözüm bulunmasının sağlanmasının amaçlanacağını belirtti. Erhürman, bu konun Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde koordine edileceğini söyledi.

-Şap hastalığı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, şap hastalığı konusunda da iki tarafın koordineli bir şekilde çalışmaya devam etme kararı aldığını kaydetti.

- PDO/PGI tescilli ürünler

Türk tarafının ortaya koyduğu 10 maddelik güven yaratıcı önlemler paketinin içinde de bulunan başta hellim olmak üzere Halihazırda Menşe Adı Korumalı (PDO) / Coğrafi İşaretli (PGI) olarak tescillenmiş ürünlerle ilgili alt komite kurulması yönünde de anlaştıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk üyelerin birlikte çalışma yapması için bir alt komite kurulması noktasında da anlaştık.” dedi. Erhürman, haziran ayından itibaren Bureau Veritas’ın ülkede denetimlere başlamasını beklediklerini de kaydetti.

Bu konuların küçük meseleler gibi görünse de önemli olduklarına işaret eden Erhürman, özellikle sivil toplumun karşılıklı iletişim içinde olmasının sürece bir dinamizm kazandırabileceğini belirtti.

-“Yararlı, verimli, olumlu”

Toplantının yararlı, verimli ve olumlu bir havada geçtiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erhürman, sürecin başında sunduğu 10 maddelik önerilerden bazılarında ilerleme sağlandığını kaydetti.

Metehan Sınır Kapısı’ndan geçişlerde geçmişe göre bir rahatlama sağlandığını söyleyen Erhürman, “Bu halkımızdan aldığım geri bildirimdir. Bu bizim biliyorsunuz, en çok üstünde durduğumuz konulardan biriydi.” dedi.

Bostancı Kapısı’nda seyrüsefer çıkarılmaya başlandığını da anımsatan Erhürman, Derinya Kapısı’nda da yakın zamanda bu hizmetin verilmesi umut ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erhürman, yeni geçiş noktalarının açılması konusunda arzu ettiği noktaya gelemediklerini de ekledi.

-“Umarız ki metodolojisi önceden belli olmuş bir müzakere süreci ortaya çıkar”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antoio Guterres’in temmuz ayı itibarıyla yeni bir inisiyatif alma beklentisini ortaya koyan Erhürman, “Halkımızın çözüm iradesi bizim için belirleyicidir. Bu aşamalar doğru geçilirse umarız ki metodolojisi önceden belli olmuş bir müzakere süreci ortaya çıkar.” diye konuştu.

-“5+1 için ne olurumuz var ne de bir öneri var”

Bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 5+1 toplantı için bir anlaşmanın söz konusu olmadığını söyledi. Erhürman, “Ne 5 + 1 için bir olurumuz var, ne de bir 5 + 1 önerisi var.” dedi.