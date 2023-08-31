Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas’ın, Birleşmiş Milletler Barış Operasyonları Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix ile bir araya geldiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, İspanya’nın Toledo kentinde düzenlenen AB Savunma Bakanları toplantısı çerçevesinde Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas ile Birleşmiş Milletler Barış Operasyonları Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix ile bir araya gelerek Pile’deki olayları ele alma fırsatını bulduklarını yazdı.

Gazete Lacroix’in, Güney Kıbrıs’ın Pile’deki son olaylar karşısındaki reaksiyonundan dolayı BM’nin duyduğu memnuniyeti Yorgallas’a aktardığını yazdı.

Habere göre Yorgallas ise Rum Yönetimi’nin pozisyonlarını aktarırken BM Güvenlik Konseyi’nin, “Türkiye’nin ve Türk askerinin yasa dışı eylemlerini kınayan” açıklamasından dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Lacroix ise Rum Yönetiminin yapıcı tavrından ve durumu mantıklı bir şekilde ele alma şeklinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederken BM’nin, durumu daha da hafifletmeyi amaçladığını belirtti.

Lacroix, Birleşmiş Milletler (BM) Avrupa, Orta Asya ve Amerika’dan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın, Türkiye ve Kıbrıs’taki misyonunun, iki taraf arasındaki yapıcı diyalog çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlamasını mümkün kılmak olduğundan da bahsetti.

Rum Savunma Bakanı Yorgallas, toplantı kapsamında ise Ukrayna savaşını gündeme getirdi.

Yorgallas ayrıca AB’nin, bölgedeki güvensizlik koşullarının yarattığı mülteci akınını göğüslemesi çabasında Rum Yönetiminin çabasına destek olması gerektiğini de vurguladı.