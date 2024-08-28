Karayolları Dairesi Genel Müdürü Gülşen: “Çevre yolları ile şehir trafiğini hafifletmeyi amaçlıyoruz”

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Lefkoşa Girne Anayolunun kesiştiği noktada inşa edilecek olan yonca kavşağı temel atma töreni, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun da katılımıyla yapıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan tören, sırasıyla Karayolları Dairesi Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmaları ile devam etti.

-Gülşen

Karayolları Dairesi Genel Müdürü Ahmet Gülşen, törendeki konuşmasında, toplam 20 km uzunluğunda projelendirilen Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu projesinin 4.6 km’lik bölümünün yapımının sürdüğünü belirtti ve proje ile ilgili teknik detayları paylaştı.

Gülşen, çevre yolları ile şehir trafiğini hafifletmeyi amaçladıklarını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakan Ünal Üstel’e, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na ve projede desteği ve emeği olan herkese teşekkürlerini sundu.

Gülşen, konuşmasını, Çevre Yolu’nun kısa sürede halkın hizmetine girmesini temenni ederek bitirdi.