Gaziveren direnişinde 62 yıl önce şehit düşenler, Gaziveren Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) adına II. Piyade Alay Komutanı Muhabere Albay Hüseyin İlkan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) adına 14. Mekanize Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Harun Yılmaz, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Zorlu Töre, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner, Lefke Kaymakamı Kemal Orakçıoğlu, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, kurum ve kuruluş temsilcileri, okul müdür, öğretmen ile öğrencileri ve bölge halkı katıldı.

Protokol sırasına göre çeleklerin anıta konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Törende Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve Kaymakamlık adına Gaziveren Anaokulu Müdürü Nadir Denizer birer konuşma yaptı. Gaziveren Anaokulu ve Aydınköy İlkokulu öğrencileri şiirler okudu. Tören, şehirler için duaların okunmasıyla son buldu.

-Öztürkler: “GKRY, NATO üyesi olmak için harekete geçti. Boşuna heveslenmesin”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, törende yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in "boyundan büyük işlere kalkıştığını" söyleyerek, “GKRY NATO üyesi olmak için harekete geçti. Boşuna heveslenmesin. Kendilerini NATO üyesi yapmazlar.” dedi.

Öztürkler, Gaziveren şehitlerini anmak için toplandıklarını, böylesi günleri anmanın önemli olduğunu ve bu mirası geleceğin nesilleri olan çocuklara aktarmak gerektiğini dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda özgür, bağımsız ve güven içinde yaşayabilmesi için Gaziveren şehitlerinin 1964-74 yılları arasında büyük mücadeleler verdiklerini vurgulayan Öztürkler, şöyle devam etti:

“Onları saygıyla anarken, aslında onların Kıbrıs Türk halkına ne gibi miraslar bıraktığını anlamak çok daha önemlidir. Onların bıraktığı mirasın başında Türklük mirası gelmektedir. Egemenlik, vatan aşkı, özgürlük ve bayrak aşkı gelmektedir. Biz, şehitlerinin bıraktığı bu mirasa sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

Öztürkler, ülke olarak zor günlerden geçildiğine de dikkat çekerek, dünyada yaşananları çok iyi takip etmek gerektiğinin altını çizdi. Bölgede yaşanan savaşa işaret eden Öztürkler, GKRY’nin de boyundan büyük işlere kalkıştığını ve adayı tehlikelere attığını söyledi.

Öztürkler, GKRY’nin İsrail ve Amerika ile yaptığı antlaşmaların gereksiz bir şekilde adayı silah deposuna dönüştürdüğünü de kaydederek, GKRY’nin “Kıbrıs Türk halkının haklarına saygı duymayı öğrenmesi gerekiyor. Biz burada, Türk askerinin varlığını ve Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünü hiçbir zaman tartıştırmayacağız.” dedi.

Öztürkler konuşmasının sonunda, şehitleri saygı ve minnetle andığını da ifade etti.

-Denizer: “Bağımsızlıklarına, bayraklarına ve özgürlüklerine duydukları aşkla mücadelelerini sürdürdüler”

Gaziveren Anaokulu Müdürü Nadir Denizer de törende yaptığı konuşmada, 19 Mart’ın Gaziveren için bağımsızlık ve onur mücadelesinin en büyük simgelerinden biri olduğunu dile getirdi.

Rumların, 62 yıl önce, soğuk bir mart akşamında sinsice saldırdıklarını kaydeden Denizer, Kıbrıs Türklerinin bağımsızlıklarına, bayraklarına ve özgürlüklerine duydukları aşkla, namus ve şerefleri için mücadelelerini sürdüklerini, teslim olmadıklarını anlattı.

Denizer, direnişte şehir düşenlerin her birinin bir evlat, kardeş, eş, baba olduğunu ifade ederek, canlarını feda eden şehitlere rahmet diledi.