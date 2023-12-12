Cumhurbaşkanlığı bütçesi 313 milyon 16 bin 800 TL olarak oyçokluğuyla geçti Cumhurbaşkanlığı bütçesi 313 milyon 16 bin 800 TL olarak oyçokluğuyla geçti

Girne’de dün öğlen yaşanan kazada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan motosiklet sürücüsü Habibullah Shayeq (E-23) orta refüjün bordür taşları ve refüj içerisinde bulunan palmiye ağacına çarptı. Kaza sonucu yaralanan Shayeq, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde genel yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.