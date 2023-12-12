Girne’de dün öğlen yaşanan kazada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan motosiklet sürücüsü Habibullah Shayeq (E-23) orta refüjün bordür taşları ve refüj içerisinde bulunan palmiye ağacına çarptı. Kaza sonucu yaralanan Shayeq, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde genel yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Yoldan çıkıp refüjdeki ağaca çarpan motor sürücüsü yaralandı
Girne’de dün öğlen yaşanan kazada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan motosiklet sürücüsü Habibullah Shayeq (E-23) orta refüjün bordür taşları ve refüj içerisinde bulunan palmiye ağacına çarptı.
Girne’de dün öğlen yaşanan kazada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan motosiklet sürücüsü Habibullah Shayeq (E-23) orta refüjün bordür taşları ve refüj içerisinde bulunan palmiye ağacına çarptı. Kaza sonucu yaralanan Shayeq, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde genel yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
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