Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda bu sabah meydana gelen kazada, yoldan çıkan buzluklu kamyon, arızalandığı için yol kenarına çekilen çöp kamyonuna çarptı. Kazada buzluklu kamyon şoförü yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 06.30 sıralarındaki kazada, Arda Kadir Hovarda (E-25), yönetimindeki SN 940 plakalı buzluklu kamyonla Gazimağusa istikametine seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solunda bulunan trafik levhasına çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti ve arızalandığı için gerekli emniyet tedbirleri alınıp banket içerisinde park halinde bırakılan Ersan Borucu (E-54) sorumluluğundaki JY 244 plakalı çöp kamyonunun sağ arka kısmına çarpıp yana devrilerek durdu.

Kazada yaralanan SN 940 plakalı kamyon sürücüsü Arda Kadir Hovarda, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde acil serviste müşahede altına alındı.