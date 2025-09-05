KKTC’de turist olarak bulunan Rüknettin Bezek (E-53), Gönyeli'de dün, yolda yürürken aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis, Bezek’in cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede darp ve cebir izine rastlanmadığı, ölüm sebebinin ise otopsi sonucunda tespit edileceğini belirtti.
Soruşturma devam ediyor.