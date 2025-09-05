Güzelyurt’ta hafta sonu düzenlenecek bisiklet yarışı, duatlon yarışı ile ralli ve drift gösterileri seyirci özel etabı etkinlikleri nedeniyle bölgedeki bazı yollar trafik akışına kapatılacak.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 23. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları kapsamında yarın 16.00-19.30 saatleri arasında, Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek olan Duatlon Yarışı (Koşu-Bisiklet-Koşu) kapsamında Güzelyurt Dr. Fazıl Küçük Spor Kompleksi-Terminal Çemberi-Ecevit Caddesi ile Şehir İçi Yollarında koşu, ayrıca Dr. Fazıl Küçük Bulvarı-Orange Mall Çemberi-Mania Bulvarı ile Güzelyurt Lefkoşa Anayolu Mevlevi Çemberi arasında kalan yol güzergahında ise bisiklet yarışı yapılacak.

Yarışlar süresince sporculara Polis Eskortu eşlik edecek olup, geçilecek kavşak ve çemberler ise geçici olarak trafik akışına kapatılacak.

Saat 18.30-20.30 saatleri arasında, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek olan Bisiklet Yarışı kapsamında, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı-Terminal Çemberi-Kutlu Adalı Bulvarı-İrfan Nadir Bulvarı-Bostancı Trafik Işıkları Kavşağı ile Orange Mall Çemberi arasında kalan yol güzergahında bisiklet yarışı yapılacak. Yarış süresince sporculara Polis Eskortu eşlik edecek olup, geçilecek kavşak ve çemberler ise geçici olarak trafik akışına kapatılacak.

7 Eylül Pazar günü de, 09.00-21.00 saatleri arasında, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından gerçekleştirilecek olan ralli ve drift gösterileri seyirci özel etabı kapsamında, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı-Terminal Çemberi-Kutlu Adalı Bulvarı-İrfan Nadir Bulvarı ile Ecevit Caddesi Pizza Vira Kavşağı arasında kalan yol güzergahı araç trafiğine tamamen kapatılacak. Etkinlik süresince ulaşım ise alternatif yollardan sağlanacak.

Belirtilen tarih ve saatler arasında, bahse konu yol güzergahlarını kullanacak olan sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.