Girne ve Gaziköy’de, dün meydana gelen iki trafik kazası yaralanma olmadan hasarla atlatıldı, alkollü iki sürücüye yasal işlem yapıldı.

Polis basın bültenine göre, 142 miligram alkollü olan Bahar Gökçe Konuklar (K-33), yönetimindeki NU 608 plakalı araçla Girne’de Karakız Sokak’ta dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti, orta refüjün bordür taşlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan NU 608 plakalı araç, o esnada karşı istikametten gelen Ceyhun Duran (E-44) yönetimindeki NL 236 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

NU 608 plakalı araç sürücüsü aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

- Gaziköy’de kaza

Gaziköy’de meydana gelen kazada ise, 95 miligram alkollü olan Ali Özkoyuncu (E-49), yönetimindeki GA 738 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, telefon direği ile bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.