Güney Kıbrıs’taki havaalanları üzerinden gelen ve giden yolcu sayısında 2019 yılının rekorunun kırıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafeadis dün yaptığı açıklamada, pandemi öncesinde Güney Kıbrıs havaalanları üzerinden seyahat eden yolcu sayısında 2019 yılında kaydedilen rekorun kırıldığını açıkladı.

Vafeadis, 15 Aralık 2023 Cuma günü, 2019 yılı rekorunun kırıldığını belirtirken, haberde net yolcu sayısına ise yer verilmedi.

Haberde ayrıca, bu yılın sonunda yolcu sayısında, 2019 yılına oranla yüzde 3 artış kaydedilmesinin beklendiği de vurgulandı.