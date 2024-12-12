YOĞUN BAKIMDAN 165 GÜN SONRA ACI HABERİ GELDİ

Ergün Yahat

Gazimağusada 1 Tammuz 2024 günü Gazimagusa Lefkoşa ana yolu üzerinde saat 17.30 sıralarında Çanakkale göleti yanında Fatih Mehmet Aypar yönetimindeki ST 146 plakalı otomobili ile dikkatsizliği sonrasında yol kenarında yaya olarak bulunan Aytekin Yücel (17) çarpması sonrasında ağır yaralanan ve tam 165 gündür hastanede yoğun bakım servisinde hayata tutunmaya çalışan Aytekin Yücelden acı haber geldi.Yücelin ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu..