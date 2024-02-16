Gallant, 12 UNRWA çalışanının yanı sıra 7 Ekim saldırılarına 30'dan fazla UNRWA görevlisinin karıştığına dair ellerinde istihbarata dayalı önemli delillerin bulunduğunu da ileri sürdü.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, kimliklerini açıkladığı 12 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanının 7 Ekim saldırılarına karıştığını öne sürdü.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre Gallant, yabancı basın mensuplarına UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Gallant, 7 Ekim saldırılarında "aktif olarak yer aldıklarını" ileri sürdüğü 12 UNRWA çalışanının kimliğini paylaştı.

Savunma Bakanı Gallant, 12 UNRWA çalışanının yanı sıra 7 Ekim saldırılarına 30'dan fazla UNRWA görevlisinin karıştığına dair ellerinde istihbarata dayalı önemli delillerin bulunduğunu iddia etti.

- UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor. Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

İsrail, UNRWA'nın operasyonlarının tamamen sonlandırılmasını ve bölgeden ayrılmasını istiyor.