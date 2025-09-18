İngiltere’deki Imperial College London’dan araştırmacılar, bu yaz Avrupa’da kaydedilen sıcak hava ölümlerinin üçte ikisinin insan kaynaklı küresel ısınmadan kaynaklandığını açıkladı.

İklim bilimciler, haziran ile ağustos döneminde aşırı sıcaklar nedeniyle 24 bin 400 kişi hayatını kaybettiğini ve bunların 16 bin 500’ünün sera gazlarının yol açtığı ek ısınmaya bağlı olduğunu belirtti.

TRT aktardığına göre araştırma, Avrupa’daki 854 büyük şehirde yapılan hızlı bir analizle ortaya kondu. Bulgulara göre iklim değişikliği, şehirleri ortalama 2,2 derece daha sıcak hale getirdi ve ölüm oranlarını belirgin şekilde yükseltti.

Imperial College’dan iklim bilimci Friederike Otto, “Fosil yakıt yakımından yükselen ısıya ve artan ölümlere uzanan nedensellik zinciri inkâr edilemez. Son on yıllarda fosil yakıtları yakmaya devam etmemiş olsaydık, bugün ölenlerin büyük çoğunluğu hayatta olacaktı” dedi.

-En çok yaşlılar etkilendi

Bilim insanları tahmin edilen ölümlerin yüzde 68’inin doğrudan ekstra sıcaklara bağlı olduğunu ortaya koydu. Ölenlerin yüzde 85’i 65 yaş üstünde, yüzde 41’i ise 85 yaşın üzerindeydi.

Araştırmanın yazarlarından epidemiyolog Garyfallos Konstantinoudis, “Ölümlerin büyük çoğunluğu evlerde ve hastanelerde, mevcut sağlık sorunları olan kişilerin dayanma sınırlarını aşmasıyla gerçekleşiyor. Ancak ölüm belgelerinde sıcaklık nadiren yer alıyor” ifadelerini kullandı.

-Uzmanlardan uyarı

Uzmanlar, sıcaklığın hâlâ kamu sağlığı açısından hafife alındığını vurguluyor. Konstantinoudis, “Kimse hortumda veya şiddetli yağmurda çalışmaya zorlanmaz. Ancak ölümcül sıcaklıklar hâlâ yeterince ciddiye alınmıyor” dedi.

2003’te Avrupa’da 70 bin kişinin hayatını kaybettiği sıcak dalgasının ardından şehirlerin daha hazırlıklı hale geldiği belirtiliyor. Ancak artan sıcaklıklar ve yaşlanan nüfus, acil hizmetlerin kapasitesini zorlamaya devam ediyor.

Wellcome sağlık kuruluşundan uzman Madeleine Thomson, “Veriler, Avrupa’da hiçbir şehrin aşırı sıcak kaynaklı ölümlere karşı bağışık olmadığını gösteriyor. Harekete geçmezsek bilanço daha da artacak” diye konuştu.

Thomson, fosil yakıtların hızla terk edilmesi ve yaşlılar ile risk altındaki gruplar için koruyucu politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.