ABD Başkanı Donald Trump, "Antifa" adlı sol grubunu "terör örgütü" olarak ilan ettiğini duyurdu.

Kararı Truth Social hesabından duyuran Trump, grubu "hasta ve tehlikeli ve radikal sol felaket” olarak niteledi.

Trump, Antifa'yı finanse edenlerin kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını “şiddetle tavsiye” edeceğini de kaydetti.

Trump, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesiyle ilgili "Antifa" gibi radikal sol grupların "yerel terör grubu" kapsamına alınmasını "yüzde 100" düşünebileceğini söylemişti.