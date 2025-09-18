: İspanyol polisi, Senegal’den Kanarya Adaları’na giden bir göçmen teknesinde 50’den fazla kişinin kaybolmasının ardından 19 kişiyi cinayet ve işkence şüphesiyle gözaltına aldı.

TRT Haber’in BBC’den aktardığına göre polis, bazı yolcuların “cadı” olmakla suçlandığını ve tekne yolculuğu sırasında motor arızası, kötü hava koşulları ve yiyecek sıkıntısı gibi olayların ardından hedef alındıklarını açıkladı.

Ahşap tekne 24 Ağustos’ta Gran Canaria’nın güneyinde 248 kişiyle kurtarıldı. Ancak yetkililer, yolculuğa yaklaşık 300 kişinin çıktığını, bir kısmının denize atıldığını düşünüyor.

Kurtarılanların ifadelerine göre “saldırganlar onlarca kişiye şiddet uyguladı, bazılarını denize attı ve kazara düşenleri kurtarmayı reddetti.” Protesto eden ya da yolculuk şartlarını eleştirenlerin de öldürüldüğü belirtildi.

Polis, bir erkek yolcunun, ağır hasta olarak hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiğini belirtti.

Teknede Senegal, Gine, Mali, Gambiya, Sierra Leone ve Gine-Bissau’dan göçmenler bulunuyordu.

Tutuklanan 19 kişinin düzensiz göçü organize etme, cinayet, saldırı ve işkence suçlamalarıyla yargı süreci devam ediyor.

İspanya, Avrupa’ya düzensiz göçte ön hatlardan biri.

2024’te Kanarya Adaları’na ulaşan göçmen sayısı 47 bini aşarak üst üste ikinci yıl rekor kırdı. Ancak İçişleri Bakanlığı, bu yıl rakamların daha düşük olduğunu bildirdi.