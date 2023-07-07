Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), seçmenin düzene tepkisini sandığa gitmeyerek ortaya koyduğunu kaydetti ve seçmenin üçte ikisinin sandığa gitmeyi reddetmesinin, sisteme olan güvensizliğin açık göstergesi olduğunu savundu.

YKP Sekretaryası yazılı açıklama yaparak seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Açıklamada, seçmenlerin üçte ikisinin "TC’nin dayatmalarına, atama hükümete" karşı çıktığı belirtilerek, "Yeniden altını çizeriz ki, sonuçlar alternatif mücadele alanlarının yaratılmasına ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha ortaya koymuştur” denildi.