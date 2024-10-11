Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, 9 Ekim 2024 tarihinde saat 19.00 sıralarında, Gazimağusa Zorbalar Sokak’ta meydana gelen trafik kazasında, 51 yaşındaki Bilal Dağ, alkollü araç kullanarak kaza yaptı.

167 miligram alkollü içki tesiri altında olan Dağ, yönetimindeki ET 805 plakalı araç ile güney yönünde seyrederken dikkatsizlik sonucu yolun solunda park halindeki JK 532 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan JK 532 plakalı araç, yakındaki bir apartmanın demir balkon kapısına da zarar verdi.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, Bilal Dağ hakkında alkollü araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.