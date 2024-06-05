2024 Yılı TC ile KKTC Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması…

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “Kıbrıs Türkü'nün hürriyeti ve güvenliği nasıl milli davamız ise, üreten büyüyen, müreffeh mali yapısı güçlü bir KKTC de milli davamızdır”

“Kıbrıs Türkü'nün hak ve hakkaniyeti için verilen mücadele, sadece müzakere süreçleriyle, siyasi tartışmalarla sınırlı kalmayacak kadar derin ve kapsamlı”

“Türkiye olarak Kıbrıs Türklerinin hak ettiği refah seviyesine ulaşması için bugüne kadar hiçbir çabayı esirgemedik, bundan sonra da gayretlerimizi en üst düzeyde ve titizlikle sürdüreceğiz”

“Milli dava bilinciyle, ancak ve ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözüm yolunu açacaktır”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Kıbrıs Türkü'nün hürriyeti ve güvenliği nasıl milli davamız ise, üreten, büyüyen, müreffeh, mali yapısı güçlü bir KKTC de milli davamızdır.” dedi.

Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türkü'nün ekonomik ve sosyal açıdan çok daha güçlü seviyeye gelmesi için her zaman KKTC hükümeti ve makamlarıyla dayanışma içinde, birlikte çalıştığını ve çalışmaya devam edeceğini belirterek, Kıbrıs Türkü'nün hak ve hakkaniyeti için verilen mücadelenin sadece müzakere süreçleriyle, siyasi tartışmalarla sınırlı kalmayacak kadar derin ve kapsamlı olduğunu vurguladı.

Yılmaz, “Temel hedefimiz Kıbrıs Türklerinin daha güçlü, müreffeh bir geleceğe yürümesidir.” dedi.

2024 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması bugün Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Ankara'da imzalandı.

Bu arada Üstel ile Yılmaz, hükümet ortaklarının da katılımıyla görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da hazır bulundu.

-İmza töreni ardından ortak basın açıklaması...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen imza töreni ardından Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ortak basın açıklaması yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İmzaladıkları 2024 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması ile yaklaşık 14 milyar TL yeni ödenek tahsis edileceğini, böylece devirlerle birlikte imzalanan 2024 anlaşması kapsamında yaklaşık 16 milyar TL ödenek kullanmayı öngördüklerini kaydetti.

Yılmaz konuşmasında, geçen döneminde yapılanlar ve bir önceki anlaşmada elde edilen kazanımlara değinerek, yeni anlaşmanın kapsamı hakkında da ayrıntılı bilgiler verdi.

-Bir önceki protokolde bütçe gerçekleşme oranı yüzde 83… Son dönemdeki en yüksek gerçekleşme oranı"

Bir önceki protokolde, 9.5 milyar TL ödenek tahsil edildiğini, bunun 7 milyarının harcandığını anımsatan Yılmaz, bir önceki anlaşmada bütçe gerçekleşme oranının yüzde 83 olduğunu ve bunun son dönemde yapılan anlaşmalar içindeki en yüksek gerçekleşme oranı olduğunu söyledi.

Doğrudan verilen destek dışında birçok müstakil projenin de hayata geçirildiğine işaret eden Yılmaz, bunlardan en önemlilerinden birinin ise yeni Ercan Havalimanı’nın açılması olduğunu kaydetti.

"Yeni Ercan Havalimanı’nın, haksız ablukalar altına alınmış devletin dünyaya verdiği güçlü mesaj olduğuna" işaret eden Yılmaz, yeni havalimanının ada ekonomisine ciddi katkılar sağladığını vurguladı.

Sulama ve içme suyu yatırımlarının da ilerletildiğini, KKTC narenciye üreticilerine yönelik projeler ve tarım, hayvancılık alanında yapılan diğer çalışmalar, yardımlara da değinen Yılmaz, TC Sağlık Bakanlığı tarafından, KKTC’nin sağlık altyapı ihtiyaçlarının ayrıntılı bir çalışmayla sahaya giden teknik bir ekip tarafından tespit edildiğini aktardı.

- Sağlık alanındaki yatırımlar ve diğer projeler...

KKTC’nin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının bir plan dahilinde yıl içinde temin edileceğine işaret eden Yılmaz, Yeni Girne Askeri Hastanesi projesinin tamamlanmak üzere olduğunu, Güzelyurt Hastanesi’nin projesinin revize edildiğini, Pamuklu ve Maraş Sağlık Merkezleri ve Lapta Sağlık Ocağı’nın baştan sona tadilatı ve büyütülmesi işlemlerinin projelendirilerek, 45 milyon TL kaynak ayrıldığını aktardı.

Cumhuriyet Meclisi hizmet binası, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Millet Bahçesi ve Millet Camisi çalışmalarında önemli mesafe kaydedildiğini ifade eden Yılmaz, projelerin açılışını yapabilecek seviyeye gelebilmek için çalışmaların hızla devam ettiğini kaydetti.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nda 2021 yılına kadar tamamlanan tüm tazminat dosyalarının ödeme süreçlerinin de anlaşma kapsamında tamamlanmaya yakın hale getirildiğine işaret eden Yılmaz, gerçekleştirilen yol çalışmalarına da değindi.

KKTC’de özellikle taşrada yer alan okulların güçlendirilmesi projesi kapsamında ödenek tahsisatı yapıldığını, ada genelinde 13 okulda tamirat ve tadilatına başlandığını belirten Yılmaz, e-devlet konusunda yapılan çalışmaları da anlattı.

Geçitkale Havalimanı’nda uçuş güvenliğini ve enerji güvenliğini arttıracak çalışmalar yapıldığını söyleyen Cevdet Yılmaz, uzun yıllardır tartışılan konulardan biri olan şans oyunlarından vergi alınması için yasal düzenleme ve yabancılara konut satışına dair KKTC Meclisi tarafından yapılan yasal düzenlemelerin memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Yabancılara mülk satışı konusunun ciddi tartışmalara neden olduğuna dikkat çeken Yılmaz, yasanın geçirilmiş olmasından duydukları memnuniyeti yineledi.

Turizmden yüksek öğrenime, enerjiden girişimcilik desteklerine, yerel yönetim projelerine kadar pek çok alanda KKTC’ye kalkınma desteğin sağlandığını vurgulayan Cevdet Yılmaz, “Türkiye olarak Kıbrıs Türklerinin hak ettiği refah seviyesine ulaşması için bugüne kadar hiçbir çabayı esirgemedik, bundan sonra da gayretlerimizi en üst düzeyde ve titizlikle sürdüreceğiz” dedi.

-14 milyar TL yeni ödenek…Devirlerle birlikte 16 milyar ödenek öngörülüyor

İmzaladıkları 2024 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşmasıyla, yaklaşık 14 milyar TL yeni ödenek tahsis edileceğini, böylece devirlerle birlikte imzalanan 2024 anlaşması kapsamında yaklaşık 16 milyar ödenek kullanmayı öngördüklerini kaydetti.

Bu yılki anlaşmasın kapsamı hakkında da bilgiler veren Yılmaz, hedeflerinin bütçe açıklarının finansmanından ziyade daha verimli altyapı ve reel sektör proje ve programlarının desteklenmesi olduğuna işaret etti. Yılmaz, işbirliğinde verimliliği arttırma iradesinin tüm kaleme yansıtıldığını söyledi.

- Desteğin yüzde ellisi yatırım ve reel sektöre… "Santrallerin bakım onarımı için finansman sağlanacak"

Yeni anlaşmada toplam desteğin yüzde ellisinin yatırım ve reel sektöre ayrıldığını ifade eden Yılmaz, enerji ağ arz güvenliğine özellikle önem verdiklerini, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu santrallerinin bakım onarımı için finansman sağlanacağını, Türkiye Cumhuriyeti Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından sağlanan mobil trailer elektrik santrallerinin adada hizmet vermeye devam edeceğini ve kapasitelerinin arttırılacağını kaydetti.

KKTC’de yatırım ortamının iyileştirilmesi ve sanayinin gelişmesinin öncelikleri içinde olduğunu vurgulayan Cevdet Yılmaz, organize sanayi bölgelerinin altyapı ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik yatırımlara finansman sağlanacağını ayrıca genç girişimciler ve yenilikçi iş fikirlerinin destekleneceğini aktardı.

"2016 yılından bu yana birçok başarı hikayesine vesile olan KKTC Girişimcilik Programına, programın başarısına oranla artan ödenekler ve yeni vizyonlarla devam edileceğine" işaret eden Yılmaz, organize hayvan bölgeleri ile balıkçı barınaklarının altyapı eksikliklerini giderme yönünde de çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Dere ve göletlerin ıslahının yanı sıra modern sulama sistemlerinin kurulumu için destek sağlanacağını anlatan Cevdet Yılmaz, hibe programları ile çiftçilerin yatırım ihtiyaçlarının destekleneceğini, orta Mesarya ovası sulaması iletim hattı projesi, 207 kilometrelik depo bağlantı hattı projesine devam edileceğini aktardı.

-2024’te 60 kilometrelik yolun daha tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor

2024 yılında ulaştırma alanında 60 kilometrelik yolun daha tamamlanarak hizmete açılmasının hedeflendiğini vurgulayan Cevdet Yılmaz, Lefkoşa çevre yolunun devamının da tamamlanarak hizmete açılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Adanın turizm master planı hazırlıkları için tüm teknik birikimleriyle KKTC’ye destek vereceklerine işaret eden Yılmaz, sanayi ve hizmet sektörü için yapılacak çalışmalara da değindi.

Cevdet Yılmaz, yüksek verimli insan gücünün yetiştirilmesi için meslek liselerinin altyapısının yükseltilerek, KKTC’de bulunan 12 meslek lisesinin yaşam boyu eğitim merkezi haline getirilmesi için çalışacaklarını, gençlik ve spor alanında İskele’den Dipkarpaz’a, Lapta’dan Gazimağusa’ya pek çok noktada spor merkezleri yapılacağını söyledi.

Sağlık alanında devam eden projelerin tamamlanması, ihtiyaç olan yerlere yenilerinin inşa edilmesine odaklanılacağını ifade eden Yılmaz, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne Kalp Damar Cerrahi Servisi, anjiyo ve ameliyathanelerin kurulması için cihazların teminin tamamlanmak üzere olduğunu, Pamuklu ve Maraş’a yeni sağlık merkezleri yapımı ile Lapta’ya sağlık ocağı tadilatı ve genişletilmesi çalışmalarının 2024 anlaşması içinde tamamlanmasını hedeflediklerine işaret etti.

Yeni Güzelyurt hastanesinde yıllardır yarım kalan karkas binanın hizmete açılması için ortak çalışma başlattıklarını ifade eden Cevdet Yılmaz, Güzelyurtlunun elzem ihtiyacına cevap verecek şekilde ilk önce acil servis ve poliklinik hizmeti sunumuna başlanacak şekilde çalışmaları sürdürdüklerini, zaman içinde bu hizmetlerin genişleyerek devam edeceğini kaydetti.

-"Nalbantoğlu Devlet Hastanesi depreme dayanıklı hale getirilerek yenilenecek"

Yılmaz ayrıca, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin depreme dayanıklı hale getirilerek yenilenmesini sağlayacaklarını da ifade ederek, KKTC’de tıbbi cihazdan, teçhizatı sağlamaya, yeni sağlık merkezleriyle sağlık alanındaki işbirliği için de çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

“KKTC haksız ambargolara ve kısıtlamalara rağmen kalkınma sürecinde çok önemli mesafe kat etti. Geçmişi bilenler bunu en iyi şekilde takdir edebilirler” diyen Cevdet Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“TC, Kıbrıs Türkünün ekonomik ve sosyal açıdan çok daha güçlü seviyeye gelmesi için her zaman dayanışma içinde KKTC hükümeti ve makamlarıyla birlikte çalışmıştır. Çalışmaya da devam edecektir. Kıbrıs Türkü'nün hak ve hakkaniyeti için verdiğimiz mücadele sadece müzakere süreçleriyle, sadece siyasi tartışmalarla sınırlı kalmayacak kadar derin ve kapsamlıdır. Kıbrıs Türkü'nün hürriyeti ve güvenliği nasıl milli davamız ise, üreten, büyüyen, müreffeh, mali yapısı güçlü bir KKTC de milli davamızdır.”

Bölgede istikrarın sağlanması ne kadar önemliyse, yatırım ortamının iyileştirilmesinin de o kadar önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, yapısal reformların süratle yasalaşmasının da o kadar önemli olduğunu kaydetti.

Vatandaşın kamudan aldığı hizmetlerden iyileşme sağlanması ve bürokrasinin azaltılmasının önemine işaret eden Yılmaz, “Temel hedefimiz Kıbrıs Türklerinin daha güçlü, müreffeh bir geleceğe yürümesidir.” dedi.

-"Türkiye yüzyılı KKTC’nin de yüzyılı olacak"

Özellikle Kıbrıs Türk gençlerinin bölgede yaşanan acı hadiselere bakarak geleceklerine dört elle sarılmasının önemine işaret eden Cevdet Yılmaz, Türkiye yüzyılının aynı zamanda KKTC’nin de yüzyılı olacağını, bu yüzyılın birlikte inşa edileceğini vurguladı.

Yılmaz konuşmasında, KKTC’nin bağımsızlığı yolunda seve seve canlarını feda eden kahraman şehitleri anarak, bu yıl Mutlu Barış Harekatı’nın 50. Yılı olduğunu anımsattı.

Şehitleri rahmetle, gazileri minnetle anan Cevdet Yılmaz, “Milli dava bilinciyle, ancak ve ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözüm yolunu açacaktır.” dedi.

Kıbrıs Türklerine daha kaliteli bir hayat sunmak ve KKTC’nin kalkınması için omuz omuza gönül birliği içinde çalışacaklarını vurgulayan Yılmaz, KKTC’ye selamlarını iletti.

Anlaşmanın hayırlara vesile olmasını temenni eden Yılmaz, KKTC konusunda atılan adımlara destek verdiğine işaret ettiği TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve anlaşmanın imzalanmasına katkı koyan herkese teşekkür etti.